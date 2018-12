Gli Insolito Groove al Caffè Concerto di Piazza Grande

Prosegue venerdì 21 dicembre la programmazione musicale a cura della nuova gestione del Caffè Concerto in collaborazione con il Bravo Caffè di Bologna, storico punto di riferimento bolognese per la ristorazione con musica dal vivo. Appuntamento in Piazza Grande, a ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 22.00, con gli Insolito Groove, una band che nascetra le mura bolognesi all’inizio del 2013 da un’idea di Francesco Battaglia, chitarrista e leader del progetto. Funk, soul e jazz si fondono nel loro sound omogeneo, caratterizzato da un groove travolgente, che si può definire decisamente "insolito". Dal 2014 la band si esibisce regolarmente in locali e in numerosi Festival tra cui spicca il Porretta Soul Festival.

In quasi cinque anni di attività gli Insolito Groove si sono imposti come band di riferimento negli ambienti musicali bolognesi e non solo, viaggiando fino in Sicilia, Puglia, Croazia, Trentino, Toscana, Veneto e Lombardia. L’incontro di Blake C. S. Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) è stato poi determinante per la creazione del sound della band, insieme alla personalità incredibile di Luigi Rinaldi (sax), Marco Paganucci (piano) e Lisa Manara, voce sincera ed emozionante come poche.

Mercoledì 28 dicembre la nuova gestione del Caffè Concerto, ovvero la RREM di Firenze, propone un ultimo concerto nel 2018 con i Mash Machine.