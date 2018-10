Intercultura. Presentazione delle borse di studio e dei programmi all'estero

Mercoledì 17 alle ore 18:00 presso il teatro La Tenda, in Viale Molza angolo Viale Monte Kosica a Modena, gli studenti appena rientrati in Italia e i volontari dell'Associazione Intercultura racconteranno le loro esperienze e forniranno le informazioni per partire per un anno scolastico. Negli ultimi anni frequentare un anno scolastico all'estero (o anche un periodo più breve) durante le scuole superiori è diventata una pratica diffusa: nel 2016 erano 7.400 gli studenti stimati all’estero per almeno per 3 mesi (fonte: wwwscuoleinternazionali.org), con un incremento del +111% in 7 anni. I motivi? Diventare cittadini del mondo, costruire un pacchetto di conoscenze e competenze da spendere in un mercato del lavoro sempre più globalizzato, innalzare le proprie soft skill di tipo relazionale, comunicativo e organizzativo. Sono queste le esigenze sempre più pressanti degli studenti di oggi, a cui Intercultura offre una risposta concreta, attraverso i suoi programmi scolastici all’estero in 65 Paesi di tutto il mondo.

Anche a Modena studenti, genitori e scuole sono sempre più interessati alle opportunità di esperienze internazionali. Dalla provincia di Modena questa estate sono partiti per l’estero 9 adolescenti in 7 Paesi (Stati Uniti, Danimarca, Argentina, Thailandia, Giappone, Finlandia, Irlanda) per programmi della durata di un mese, sei mesi o dieci mesi scolastici. Come si partecipa a queste esperienze? I volontari di Intercultura hanno organizzato un incontro informativo aperto a tutti gli studenti e le famiglie interessate: l'appuntamento è per le ore 18 di mercoledì 17 Ottobre, presso il Teatro La Tenda, in Viale Molza angolo Viale Monte Kosica a Modena, dove sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili: le destinazioni disponibili, come fare a richiedere una borsa di studio, l’ospitalità in famiglia, la scuola all’estero e il coordinamento con i docenti in Italia. Protagonisti dell'incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero; attraverso il proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sull’incontro di presentazione e sulle attività di Intercultura a Modena è possibile contattare il Responsabile dei soggiorni di studio all’estero del Centro locale di Intercultura, Nicoletta Venco, al numero 3703496197