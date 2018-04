Musica. A Carpi l'International Jazz Day Unesco 2018

Per il terzo anno consecutivo, in occasione del Modena Jazz Festival 2018, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della banca popolare dell’emilia romagna l'Associazione modenese Amici del Jazz si farà promotrice dell'International Jazz Day, evento patrocinato dall'Unesco, che vede tantissimi musicisti riuniti per celebrare la musica jazz con concerti ed eventi in tutto il mondo.

Lunedì 30 aprile, Carpi vedrà una serata di grande musica al Jazz Club Smallet, di sede presso il Centro Sociale Loris Guerzoni, dove si esibiranno due formazioni di jazzisti da tutta Italia, i cui gruppi nascono anche in virtù della partecipazione a tre laboratori di musica d'insieme organizzati e promossi dagli Amici del Jazz nel corso del 2018, tenuti da musicisti di stampo internazionale quali: Anthony Pinciotti, Eric Legnini e Jeremy Pelt, tutti svoltisi presso l'Accademia di musica moderna di Modena.

L'inizio dei concerti è previsto per le ore 21.

L'ingresso alla serata costerà 5 euro senza consumazione, 8 euro con consumazione, mentre al costo di 15 si potrà avere un primo (gramigna con salsiccia o maccheroni all’arrabbiata) più un tagliere di affettati e formaggi e un quarto di vino o birra.

Queste le due formazioni che si alterneranno sul palco: aprirà il quintetto composto da Riccardo Nonnis alla tromba, Roberto Morselli al sax tenore, Andrea Gareffa al pianoforte Giovanni Lateano al contrabbasso e Riccardo Cocetti alla batteria. Seguirà poi l’esibizione del secondo quartetto, capitanato da Riccardo Manfredi al sax tenore, accompagnato per l’occasione da Giulio Ferrari al pianoforte, Gianluca Malavasi al contrabbasso, Marcello Davoli alla batteria e con ospite d’eccezione Enrico Zanaroli al trombone.