Street food, al Novi Sad tre giorni ci cibo e musica in salsa latina

Il Parco Novi Sad di Modena, a partire dalle ore 18 di venerdi 20 aprile, ospiterà International & Latin Street Food, realizzato da FAM EVENTI in collaborazione con Chocolat Pubblicità e con il patrocinio del Comune di Modena. International & Latin Street Food è la prima manifestazione dedicata principalmente all’America Latina con tre giorni caratterizzati dal cibo di strada dal sapore latinoamericano e non solo, ai balli folkloristici, musica, intrattenimento e tanto altro.

Oltre 25 food truck di ultimissima generazione presenti all’evento. Veri e propri ristoranti su ruote che proporranno una ricca selezione della migliore gastronomia di strada latina, internazionale e una selezione delle eccellenze dalla cucina nostrana.

Le diverse proposte spazieranno dalle eccellenti picanhas di Picanhas Cube, alle tipiche specialità argentine di Osteria Argentina, alle caratteristiche tortillas messicane di Villaggio Latino Street Food, il polpo, il baccalà e gli straccetti di cavallo di Apulia by Apuliatv, ai Churros di Churritos, alla speciale Paella di Patatruck, alla cucina multietnica di Fast & Food, la gustosa carne alla brace Tex-Mex di Momà Momà e le deliziose popupas salvadoregne

Oltre al cibo latinoamericano, proposte anche dal resto del mondo. Dagli USA Usmanny con cibo americano, gli ottimi hamburger e la tagliata chianina di Chioscando Street Food Il succulento pesce fritto in cartocci di Pirate on the road e la carne di bufalo e cinghiale di Caballo’s. E non poteva mancare l’eccellenza e la qualità del cibo italiano con le squisite friselle salentine di Risatini, il cibo di tradizione partenopea di Baba- Q, la porchetta e il guanciale di Street Bacco con gli autentici sapori della Calabria all’Angolo di Pe. Inoltre la farinata di Ovada proposta da l’Antica Farinata e il focacciotto cotto a legna e pizza fritta di Pizza Country. Dall’antica tradizione ebraica, il carciofo alla giudia di Domus Carciò e dulcis in fundo il goloso cannolo siciliano de Il Cannollo Eccellenza Siciliana. Ad accompagnare il tutto il Pisco sour, la bevanda nazionale del Perù e tutti i cocktails dell’America Latina: Mojito, Margarita, Cuba libre, Caipirinha e la Birra.

Grande spazio anche agli spettacoli che inizieranno venerdì 20 aprile alle 18.00 con esibizioni flash mob di Salsa, bachata, merengue, kizomba con i maestri delle migliori scuole di ballo latinoamericane Non potrà mancare il suono emblematico dei Mariachi vero simbolo Messicano e le diverse esibizioni degli artisti di strada.

Sabato 21 e domenica 22 aprile un’area sarà interamente dedicata ai più piccoli con l’Allegro Grillo, i tricicli di una volta, il truccabimbi e le esibizioni di artisti di strada e bolle di sapone. Per le due giornate si susseguiranno le diverse esibizioni flash mob delle scuole di ballo latinoamericane. E dalle 17.00 saranno protagonisti coppie di ballerini venezuelani e brasiliani in costume tipico .

Sabato 21 alle ore 19.00 sarà la volta della Banda della Pace, musicisti provenienti dal Salvador in costume folkloristico che sfileranno lungo l’area della manifestazione. Concluderanno la giornata i trampolieri e gli artisti di strada.