"Invertire la rotta dell'invecchiamento", un incontro alla Sala Pucci

Si svolge giovedì 28 febbraio alle 20.30 nella Sala Pucci di largo Pucci (ex mercato bestiame) la prima di due conferenze - incontro a partecipazione libera e gratuita intitolate “Invertire la rotta dell’invecchiamento”, nell’ambito del Progetto “Nutri*Ment*Azione - donne in salute”. Con il patrocinio del Quartiere 2 del Comune di Modena, gli appuntamenti sono organizzati e promossi da Studio Agnano e “Difendiamo la Salute”, Associazione PsicoImmunologia Italiana aps.

“Il ciclo di due conferenze, spiegano gli organizzatori, è incentrato sulla menopausa delle donne, perché ciò che è considerato un momento di vita “infertile”, si possa riscoprire come “in...fertile”, cioè orientato verso la scoperta/esplorazione di risorse resilienti che ci portiamo dentro come potenziale da mettere in campo spostando l’aspettativa della longevità a quella della vitalità”.

L’incontro successivo, stesso luogo stessa ora, è in programma giovedì 14 marzo

Le conferenze sono totalmente gratuite. Per informazioni scrivere via e-mail a associazionepsicoimmunologia@gmail.com