Invito a Cena con Delitto. L'esilarante spettacolo della Compagnia Extraterrestri

La Compagnia teatrale degli Extraterrestri per la prima volta presenta la famosa commedia giallo-comica, a tratti surreale, in cui un eccentrico milionario invita i 5 piu' famosi detective del mondo ad investigare su un delitto, il quale...non e' ancora stato commesso! L'appuntamento è Sabato 13 Gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro dei Segni (via S. G. Bosco 150, Modena). Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia con la regia di Antonio Esposito. Presenta la serata Alessio Bardelli, presidente associazione centro storico SanFra. All'ingresso del teatro verrà offerto un bicchiere di Lambrusco doc a tutti gli spettatori.

Biglietto di ingresso € 10,00, prenotabile via whatsapp al 3478705549 oppure presso La Lambruscheria di Modena in Calle di luca 16 ad esaurimento posti.