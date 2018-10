"Io non rischio", protecizionecivile in Piazza Martiri

Nell’ambito dell’iniziativa promossa per l’ottavo anno in contemporanea da tante altre città d’Italia e da diversi soggetti il 13 e 14 ottobre prossimo anche in Piazza dei Martiri a Carpi si terrà Io non rischio, un momento di incontro e informazione tra i volontari di Protezione Civile e la cittadinanza, per diffondere la cultura della

prevenzione e sensibilizzare sul rischio sismico e in particolare sul rischio alluvione.

Io non rischio è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro- geologica.



Sul sito ufficiale della campagna www.iononrischio.it è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un’alluvione.

Info: Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Comune di Carpi

tel.059 657751, giovedì ore 15-18 e sabato ore 9-12