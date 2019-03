"Io Sant'Agostino, soprattutto cristiano", a Modena una nuova edizione del monologo

Io, Agostino, soprattutto cristiano è un progetto drammaturgico di Jim Graziano Maglia tratto da “Le Confessioni” di S. Agostino (354-430 d.C.), Dottore della Chiesa Cattolica, scritte, in un periodo difficile per il Cristianesimo, sia per combattere alcune eresie sia per risolvere alcune questioni inerenti alla fede cristiana.

Io, Agostino, soprattutto cristiano fu presentato per la prima volta in RAI 1 nel 1994 di seguito interpretato in varie cattedrali e chiese italiane, è giunto al 25° anno di repliche e, per la prima volta a Modena. Questo progetto è una sorta di lunga lettera a Dio, nella quale I'autore tratta tutto ciò che lo riguarda: i fatti della sua vita, l'interpretazione della Scrittura. Le Confessioni diventano perciò autobiografia, filosofia, teologia, mistica e poesia insieme.