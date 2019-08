"Iris: A Space Opera", la musica elettronica arriva sul grande schermo

Al cinema Victoria di Modena solo mercoledì 28 agosto in contemporanea mondiale sarà possibile sedersi e ammirare il nuovo progetto musicale dal titolo Iris: A Space Opera.

Dopo il successo al cinema di BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL, in testa al boxoffice delle uscite evento da inizio anno, QMI Stardust porta al cinema un’altra esperienza musicale unica.

I Justice, il duo francese composto da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, sbarcano sul grande schermo con un live show realizzato appositamente per il cinema.

Adattato dallo spettacolo dal vivo "Woman Worldwide", considerato uno dei più grandi concerti di musica elettronica mai realizzati, il film è un'esperienza sensoriale in cui lo spettatore si immerge completamente. 60 minuti dove la potenza della musica cattura la spettacolarità delle luci per dar vita a un universo nuovo in continua evoluzione. Un vortice musicale e visivo in perfetto equilibrio tra la frenesia del ritmo e la bellezza delle immagini da contemplare quasi come un’opera di arte contemporanea più che la narrazione di un concerto. Registrato in assenza di pubblico, IRIS: A SPACE OPERA propone nuovi e ipnotici paesaggi visivi a ogni traccia eseguita con la precisione e la pazienza di un rigoroso documentario sul cosmo.

IRIS: A SPACE OPERA è preceduto da un documentario che racconta il dietro le quinte di questo straordinario spettacolo.

