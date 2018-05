Online il modello 730 precompilato, le istruzioni per l'uso 

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Lunedì 7 maggio alle 17 nella Galleria Europa di piazza Grande, si svolgerà un incontro, gratuito e aperto a tutti, per capire cosa è il 730 web, a chi è rivolto e quali vantaggi offre. Interverranno funzionari della Direzione provinciale di Modena dell’Agenzia delle Entrate.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell'iniziativa “Entrate in internet” del progetto Pane e internet e si inserisce nel ciclo di incontri di cultura digitale sui servizi online che possono semplificare la vita di tutti i giorni “Città, istruzioni per l’uso-I servizi a portata di click”, promosso dal Comune di Modena.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Grande 17, tel. 059 20312 (piazzagrande@comune.modena.it).