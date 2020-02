J-Ax al centro commerciale La Rotonda con il suo nuovo album “ReAle”

Sabato 8 febbraio alle ore 17, al Centro Commerciale La Rotonda di Modena arriverà il rapper milanese J-Ax: l’artista incontrerà tutti i fan per firmare le copie del suo nuovo album “ReAle” e scattare foto insieme. In più una grande sorpresa per i presenti: un esclusivo mini live unplugged.

In occasione dell’uscita dell’album, J-Ax sarà al centro commerciale La Rotonda per presentare i suoi nuovi brani e regalare a tutti i presenti grandi emozioni.

L’evento si svolgerà con una modalità di accesso al palco esclusiva: vi sarà infatti un’Area Pit a cui potranno accedere solo le persone che prenoteranno il proprio posto sul sito di TicketOne come INSTORE UPGRADE, fino a esaurimento disponibilità.

Il biglietto “Instore upgrade” darà diritto di ricevere un gadget esclusivo in edizione limitata, avere uno sconto di 3 € sull’acquisto del cd “ReAle”, assistere sottopalco al mini-live presso il Centro commerciale La Rotonda ed accedere al palco in modo prioritario.

Tutti coloro che non riusciranno ad acquistare il biglietto Instore Upgrade potranno comunque accedere al palco in un successivo momento. Sarà comunque necessario avere una propria copia dell’album.