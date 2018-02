Maranello, al Teatro Enzo Ferrari va di scena "Jack e il fagiolo magico"

La compagnia bolognese Fantateatro torna all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) con un nuovo spettacolo all’insegna della magia e dell’avventura. Sabato 24 febbraio - ore 17.00 – l’appuntamento è con la più classica delle fiabe “Jack e il fagiolo magico”.

Per l’appuntamento di questo sabato la compagnia diretta da Sandra Bertuzzi propone un’avvincente avventura, per tutti i bambini a partire dai 4 anni, che conduce fino alle lontane foreste britanniche.

La storia è quella di Jack, un ragazzo indisciplinato di nessun aiuto per la madre che, grazie a un fagiolo magico barattato in cambio di una capra, trova la sua fortuna. Una volta seminati, i fagioli si trasformano in una sola notte in una grande pianta che arriva fino in cielo. Il ragazzo non esiterà a salire sulle foglie fino alla cima, trovando tra le nuvole, con sua grande sorpresa, un castello pieno di ricchezze appartenente a un terribile orco.

Questa sarà l’occasione giusta per Jack di dimostrare il proprio valore e il proprio coraggio e di dare alla madre e a se stesso la possibilità di vivere una vita migliore.

La messa in scena di Fantateatro, sempre coinvolgente, non manca anche questa volta di momenti di riflessione e formazione. Attraverso questo spettacolo, infatti, gli attori di Fantateatro insegnano al giovane pubblico alcuni fondamenti della sana alimentazione attraverso divertenti momenti come ad esempio la scena del pranzo dell’orco.

Biglietti € 8,00 + € 1,00 d.p.

Prevendite su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Best Union.