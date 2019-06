Jah9, la cantante giamaicana inaugura il palco del Mundus Festival

Sarà la notissima cantante e musicista giamaicana Jah9 assieme alla sua band The Dub Treatment con il concerto “Ready Fi Di Feeling” ad inaugurare - venerdì 14 giugno alle ore 21.30 presso il cortile del circolo Arci Vibra - la 24esima edizione del noto e apprezzato festival musicale Mundus organizzato da ATER.

Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro, più tessera Arci obbligatoria che si può fare direttamente sul posto. L’evento è realizzato in collaborazione con Circolo Culturale Left-Vibra e Rototom Sunsplash Festival.

Janine Elizabeth Cunningham – in arte Jah9 - è diventata un’icona femminile di un movimento basato sulla coscienza universale. La sua filosofia, la sua spiritualità e il suo stile Jazz on Dub si è diffuso in Europa e nel resto del mondo dal 2013 grazie al suo primo acclamatissimo primo album New Name. L’album è rapidamente scoppiato al di fuori dei confini giamaicani, e questo l’ha portata ad essere in brevissimo tempo la Gran Sacerdotessa del movimento giamaicano Le Reggae Revival. Con la sua band The Dub Treatment, Jah9 si è esibita nella maggior parte dei grandi festival europei e americani (Ozora, Bagnols Reggae Festival, Regage Sun Ska, Uppsala, No Logo, Ruhr Reggae Festival tra gli altri).

Ha una voce vibrante e incantevole che ricorda quella di Ella Fitzgerald, mista a una freschezza contemporanea come quella di Erykah Badu. Istruttrice di yoga certificata, porta il suo pubblico durante i concerti a fermarsi, respirare profondamente per sentirsi rinvigoriti e pieni di potere. I suoi concerti, descritti quasi come ”magia oscura”, sensibilizzano e accompagnano ognuno dei partecipanti verso il risveglio dello spirito.

Poetessa e appassionata di yoga, Jah9 ha collaborato ancora una volta con il leggendario produttore Clive Hunt per creare il suo ultimo EP Feelings, una compilation di esperienze musicali rilasciate esclusivamente in vinile. L’album contiene i singoli Feel Good, Love Has Found I e Field Trip oltre a dei pezzi strumentali e Hardocore, brano remixato in collaborazione con Chronixx. Il 2019 è un anno estremamente ricco di novità per Jah9 e la sua band, grazie a un nuovo album di cui è programmata l’uscita a giugno che li porterà a un tour estivo nei Festival e uno autunnale nei Club. Jah9 apparirà inoltre nel nuovo documentario “Inna De Yard”, prodotto che porterà la cultura giamaicana sul grande schermo.

Per informazioni visitare il sito internet www.festivalmundus.it e la pagina Facebook 'Festival Mundus', o inviare una mail a mundus@ater.emr.it.