Musica, il nuovo anno degli Amici del Jazz inaugura con un concerto del Marcello Molinari Quartet

Inizia un nuovo Decennio per gli Amici del Jazz di Modena e dopo i successi del 2019, si prevede un 2020 pieno di swing e di Jazz. Quest’anno si celebrano i 100 anni di Charlie Parker, un musicista che ha cambiato la storia del jazz, ed è a lui che sarà dedicata la prossima stagione.

Sabato 18 alle ore 21.30, nella tradizionale location dell'Abate Rad 66, inizia il Primo Take della stagione dello Smallet che vedrà, grandi Jazzisti internazionali e Musicisti del nostro territorio per un palinsesto che attingerà dal jazz più classico alle nuove tendenze senza mai dimenticare lo Swing. Ad inaugurare la stagione sarà il gruppo del batterista bolognese Marcello Molinari.

Marcello Molinari, uno dei pochi batteristi laureati in Percussioni Jazz e Percussioni classiche , delle quali detiene la cattedra al Liceo Musicale di Modena.Ha collaborato con grandi Jazzisti stranieri ed italiani, quali George Cables, Dena DeRose, Jim Rotondi,Jessie Davis,Joe Locke,Arne Hiorth,Rob Mazurek ecc. accompagnandoli nei loro concerti e seminari come traduttore simultaneo (Lingue 110/lode) e codocente,cosi come per Marco Tamburini,Bosso,Boltro,Andrea Dulbecco con concerto trasmesso ai campi terremotati dell'Umbria.Piu' volte al Bologna Jazz Festival ed al Festival Jazz dell'Area Metropolitana di Bologna, alla Strada del Jazz come Band Residente, si avvale appunto della collaborazione di spiccate personalita' come Claudio Vignali (3° class alla competizione pianistica Jazzistica del Festiva di Montreux, anche lui Piano Jazz e Classico),Andrea Ferrario al sax (che collabora con gli Stadio e che si laurea anche in Classica), Giannicola Spezzigu contrabbasso (dal Conservatorio Canepa di Sassari al Martini di Bologna). Artisti che da 10 anni compongono il quartetto.

Il costo dei biglietti è di € 15,00 ridotti € 12,00 e studenti conservatori € 10,00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare amicideljazzdimodena@gmail.com, WhatsApp 345 7902481.

Prossimo appuntamento venerdì 31 Gennaion con Nicoletta Manzini - Tom Kirkpatrick I love Charlie Paarker.

#SmalletJazzClub è un progetto organizzato da: Modena Jazz Festival e Amici del Jazz Modena con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, BPER Banca, Comune di Modena e Città di Castelfranco Emilia.