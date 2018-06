Jazz in’ It 2018, tre giorni di concerti a Vignola

Dal 15 al 17 giugno 2018 in Piazza dei Contrari a Vignola (MO), si terrà la 30° edizione di Jazz in’it: un appuntamento ininterrotto dal 1989 e tuttora atteso dal pubblico e seguito con favore dalla critica specializzata. Ciò grazie ad una originale programmazione, che, pur mantenendo fede alle proprie originarie linee guida, si è costantemente evoluta ed aggiornata andando a connotare il Festival come una delle iniziative d’eccellenza del territorio regionale in ambito jazzistico.

Fin dalle prime edizioni l’attenzione ai giovani talenti emergenti italiani e al panorama jazzistico contemporaneo straniero, e la creazione di ensemble originali che hanno visto protagonisti, su progetti specifici, musicisti italiani e stranieri di diversa provenienza e formazione, hanno caratterizzato e guidato la programmazione artistica di Jazz in’it. In virtù di queste caratteristiche di originalità e dell’indubbio interesse suscitato tra il pubblico e tra i media, il festival si avvale dell’indispensabile appoggio della Fondazione di Vignola e dal 2003 del riconoscimento della Regione Emilia Romagna, attraverso i finanziamenti delle leggi regionali 13 e 37.

L’edizione 2018 del festival, è coordinata dall’associazione Terre di Jazz in collaborazione con Polivalente Olimpia Vignola, con il sostegno della Fondazione di Vignola e del Comune di Vignola.

Tutti gli eventi del festival saranno ad ingresso gratuito