Joe Surfer "surfeggia" live al Perla Verde di Savignano

Surfer Joe è davvero una delle figure chiave della moderna musica da surf e uno dei migliori artisti itineranti del genere. Partecipando a qualsiasi evento mondiale di musica surf come artista o organizzatore, Surfer Joe ha raccolto un'esperienza di migliaia di concerti dalla fine degli anni '90. Costantemente in tournée in tutto il mondo, ha avuto l'onore di suonare la chitarra o la batteria con diverse leggende del surf e di condividere il palco con molte band di surf.

La musica di Surfer Joe - Riverbero, ritmi alti e grande energia! È un concerto che guarda alle origini del genere, ma ne mostra l'evoluzione e la varietà, passando dal pesante sound di Dick Dale alle atmosfere lounge e progressive, tenendo sempre d'occhio la melodia e la qualità degli arrangiamenti.