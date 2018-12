"Joie de vivre" di Simona Bertozzi debutta al Teatro Storchi di Modena

Debutta venerdì 14 e sabato 15 dicembre al Teatro Storchi di Modena Joie de vivre, il nuovo lavoro della coreografa Simona Bertozzi, un progetto condiviso con Marcello Briguglio. Una coproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Comunale Luciano Pavarotti e Compagnia Simona Bertozzi | Nexus.

Lo spettacolo, di cui Bertozzi firma ideazione e regia, vede in scena un inedito ensemble di danzatori, Wolf Govaerts, Manolo Perazzi, Sara Sguotti e Oihana Vesga, scelti durante periodi di residenza e lavoro tra Londra e Bologna, e due cantanti specializzati nel canto difonico, Giovanni Bortoluzzi e Ilaria Orefice. Dramaturg di Joie de vivre è Enrico Pitozzi, set e luci sono di Simone Fini, musica e regia del suono di Francesco Giomi e costumi di Katia Kuo.

«Joie de vivre è un pensiero in forma coreografica che si rivolge all’universo vegetale, il più antico e diffuso del pianeta, al fine di ricercare quelle attitudini emergenti che si mettono in atto nell’incessante tentativo di giungere a uno stato di felicità» suggerisce Simona Bertozzi « Joie de vivre interroga lo stare tra le cose e delinea le forme dell’abitare come modo delle relazioni: è una propulsione organica che attraversa e configura atteggiamenti anatomici e risposte ambientali nell’esperienza di sé, degli altri, del territorio, del proprio habitat. Tutto questo lo fa guardando l’universo vegetale, per coglierne inclinazioni arborescenti e rizomatiche, cambiamenti di stato incorporati in una logica di ostinate azioni di resistenza e trasformazione, capacità tattiche, mobilità dei confini, assemblaggi di comunità transitorie e mutevoli».

Conclude la coreografa: «La felicità diviene un evento da esperire nella ricerca o nella sorpresa, più che nell’ordine e nell’armonia, per questo l’agire dei corpi si consuma e si articola in azioni frammentate, incrinate, fin anche degradate. Gli approdi non sono uniformi e le singolarità irrompono nel continuum dinamico dell’ambiente per conservare l’urgenza elementare della propria esistenza. Nelle variabili ritmiche di luce e suono si dispiega un orizzonte di relazioni polifoniche e comportamenti emergenti che orientano la composizione coreografica in gesti la cui origine vegetale è cercata nella profondità dei corpi, nelle infinite spazializzazioni dell’anatomia».

Coreografa e danzatrice, Simona Bertozzi ha fondato nel 2008 a Bologna l’omonima compagnia, che opera a livello nazionale e internazionale nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca. Tra le creazioni si ricordano Elogio de La Folia su musiche di Arcangelo Corelli, coprodotto da Ravenna Festival (2013), Guardare ad altezza d’erba, per la Biennale Danza di Venezia (2014), Animali senza Favola con ERT Fondazione nel 2014 e And it burns, burns, burns, finalista premio UBU nel 2017.



Venerdì 14 dicembre ore 18.30, Teatro Storchi – ingresso libero

Invito alla danza “#1 Emilia’s dance story”: l’incontro, condotto da Enrico Pitozzi, dramaturg, studioso di estetica e filosofia del teatro e della danza e docente al DAMS - Università di Bologna, è un’occasione per approfondire il lavoro sullo spettacolo Joie de vivre.

L’appuntamento è promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con il Teatro Comunale Luciano Pavarotti e l’Associazione Amici dei Teatri Modenesi.

Al termine brindisi augurale con tutti i presenti.

Teatro Storchi

Largo Garibaldi 15, Modena

venerdì 14 dicembre ore 21.00

sabato 15 dicembre ore 20.30

Joie de vivre

progetto Simona Bertozzi, Marcello Briguiglio

ideazione e coreografia Simona Bertozzi

danza Wolf Govaerts, Manolo Perazzi, Sara Sguotti, Oihana Vesga

canto Giovanni Bortoluzzi, Ilaria Orefice

musica e regia del suono Francesco Giomi

dramaturg Enrico Pitozzi

set e luci Simone Fini

costumi Katia kuo

foto e video Luca Del Pia

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Associazione Culturale Nexus

con il contributo di MIBAC, Regione Emilia-Romagna, Fondo Regionale per la Danza d’Autore

con il sostegno di Fondazione Nazionale della Danza-Aterballetto, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino

durata 60 minuti

prima assoluta

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi (spettacolo del giorno 14):

Prezzi dei biglietti € 25 / 12,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

www.emiliaromagnateatro.com

Informazioni e prenotazioni Teatro Comunale (spettacolo del giorno 15)

Prezzi dei biglietti € 20 / 10 Salvo riduzioni

Biglietteria Teatro Comunale - Corso Canalgrande, 85

Orari apertura al pubblico: martedì 10.00 – 19.00, mercoledì, giovedì, venerdì 16.00 – 19.00, sabato 10.00 – 14.00/16.00 – 19.00

biglietteria@teatrocomunalemodena.it

Biglietteria telefonica tel. 059 2033010

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30

www.teatrocomunalemodena.com

