I K3 live al Perla Verde di Savignano

K3 è la sigla che sintetizza il Cappa Trio, formazione dal repertorio rock/blues/funk (e dintorni) nata dall’idea del bassista Stefano Cappa.

“Stefano K” incontra musicalmente Adriano Molinari nei primi anni '90 in un progetto latin jazz con Alessandra Cartolari (voce) e Stefano Calzolari (pianoforte).

Da quel momento in poi la coppia ritmica basso (K)e batteria (Adri) ha partecipato insieme a diverse collaborazioni con svariati artisti fino a conoscere, nei primi anni 2000 (2003 circa), Moris Pradella. Nasce in quel momento un sodalizio che ha portato il trio ad esibirsi in tutta la penisola ma anche all’ estero ed a registrare anche brani originali ed inediti (https://myspace.com/cappatrio).

La caratteristica principale del trio è quella di proporsi live eseguendo le cover di famosissimi brani (Introduzioni, groove, arrangiamenti e quant’altro) in maniera totalmente improvvisata sul canovaccio del pezzo originale.Lo Show è così basato interamente sull’ interplay tra i musicisti è questo ne aumenta esponenzialmente l’ emotività, la suggestione e, non ultima, l’ originalità.

I K3 sono: Moris Pradella (Voce e Chitarra - Collaborazioni passate: Quintorigo, Neri Per Caso, Gianni Morandi); Stefano Cappa (Basso - collaborazioni passate: James Thompson, Aida Cooper, Andy J. Forrest, Artur Miles, Gegè Telesforo, R.Arbore, A.Braido, R.Portera, Vasco Rossi, F.Baccini). Adriano Molinari (Batteria - Adelmo “Zucchero” Fornaciari, Collaborazioni passate: E.Finardi, C.Baglioni, Scott Henderson e Frank Gambale).