"Kafka sulla Spiaggia" della DaCru Dance Company al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri

Con lo spettacolo di danza contemporanea Kafka sulla spiaggia della DaCru Dance Company liberamente tratto dall’omonima opera dello scrittore giapponese Murakami Haruki prosegue martedì 26 febbraio alle ore 21.00 la Stagione 2018/2019 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo del Frignano, curata da Ater Associazione Teatrale Emilia Romagna. Biglietti dai 19,00 agli 11,00 euro.

Il concept e la regia dello spettacolo sono di Marisa Ragazzo, le coreografie della stessa Ragazzo e di Omid Ighani. Interpreti e personaggi: Omid Ighani (Kafka); Claudia Taloni (Nakata); Serena Stefani (Il ragazzo corvo); Samar Khorwash (Tamura Kafka); Jenny Mattaioli (La signora Saeki); Afshin Varjavandi (Oshima); Paolo Ricotta (Sada); Tiziano Vecchi (Hoshino, Johnny Walker). Disegno luci: Gianluca Cappelletti; editing musiche: Omid Ighani; musiche: The Doors, Flaming Tunes, Simon & Garfunkel, The Stranglers, Bronnt Kapital Industries, Boards Of Canada, Bonobo, Moondog, El-P, Rza, Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, Hirano & Hideki, René Aubry. Organizzazione: Alessandra Pagni; allestimento: Roberto Rini. Con il sostegno di Compagnia Naturalis Labor. Durata: 70 minuti.

Potente contaminazione tra hip hop theatre, danza contemporanea, house, jazz rock e breaking. Kafka sulla spiaggia è la trasposizione danzata dell’omonima opera letteraria di Murakami Haruki, del geniale viaggio visionario e incantato dove si susseguono personaggi e rivelazioni senza mai giungere al cuore più profondo della storia, che resta segreto e inattingibile.

Un vecchio con il candore di bambino che capisce e che parla la lingua dei gatti e un ragazzo con la maturità d’un uomo. Entrambi fuggono, uno da un delitto e l’altro, Edipo quindicenne, da una profezia. Di questo e d’altro ancora racconta il progetto dei DaCru. Kafka sulla Spiaggia è la trasposizione danzata dell’omonima opera di Murakami, del geniale viaggio visionario e incantato dove si susseguono personaggi e rivelazioni senza mai giungere al cuore più profondo che resta segreto e inattingibile. Il progetto d’un libro danzato è di per se un viaggio, ma danzare Kafka sulla Spiaggia è divenuto un vero e proprio privilegio, sempre accompagnati dalla misteriosa anima di Murakami che, geniale e illuminata, tra tanti incredibili personaggi pone i gatti al centro dell’attenzione, memorabili creature che sovente rubano la scena agli umani. E così dalle pagine al palco…