"Keep calm is Christmas!", come arginare lo stress natalizio

Il Natale dovrebbe essere un momento magico: le decorazioni che brillano, le luci colorate, la neve, i bambini che aspettano con trepidazione Babbo Natale, i regali da scartare, dolci, caramelle, leccornie… E invece sempre più persone vivono questo periodo con ansia, stress, nervosismo per le mille incombenze che è necessario sbrigare!

Simona Bergami, Professional Organizer APOI, vi aiuterà a fare una pianificazione precisa per arrivare al giorno di Natale in perfetto relax, godendosi a pieno questo momento in cui torniamo tutti un po’ bambini! Durante il seminario parleremo di:

- Il calendario dell’Avvento della pianificazione: 24 giorni per 24 consigli pratici

- La caccia ai regali: che stress!

- Pranzi e cene: essere perfetti padroni di casa!

- …e dopo Natale?

Gli incontri saranno condotti da Simona Bergami, Professional Organizer APOI

Costo: Euro 20

(+ 7 euro tesseramento obbligatorio Salotto Aggazzotti)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Simona Bergami

Tel. 347.99.51014

e-mail. simonabergami82@gmail.com