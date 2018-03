Drifting, la prima tappa del King of Italy all'Autodromo di Modena

L'autodromo di modena ospiterà nel fine settimana il primo round del King of Italy Drift Super Cup. Gara Drifting e area expo con ingresso per il pubblico a € 10 (ragazzi sotto i 12 anni gratis"

Programma gara Drifting:

Domenica 18 Marzo

ore 08:30 prove libere

ore 12:00 qualifiche

ore 15:30 gara

ore 18:30 premiazione

info: office@kingofitaly.eu

Programma fast track day:

Sabato 17 marzo

per chi vuole provare l'emozione in pista con la propria vettura, dalle 16:00 alle 18:00 fast track day by Driveracing.it - turni in pista a 25€

prenotazioni: info@driveracing.it