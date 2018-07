Spettacolo serale di Koinè Teatro sotto la Rocca di Vignola

Prosegue fino a mercoledì 5 settembre il calendario delle iniziative organizzate nell’ambito di "Openart" in accompagnamento alle proiezioni luminose sulla Rocca di Vignola (Mo): domani mercoledì 1 agosto è protagonista lo spettacolo con "Quel che riaccadde in Rocca, il Teatro delle storie". Appuntamento, ad accesso libero e gratuito, a partire dalle ore 21.30 in Piazza dei Contrari, con un revival degli spettacoli storici di Koinè, attraverso la visione cronologica di documenti video e audio, opportunatamente miscelati in un contesto da talk show con testimonianze, narrazioni e presentazioni.

A distanza di un anno dalla scomparsa di Silvio Panini, direttore artistico di Koinè Teatro Sostenibile, la Fondazione Città di Vignola vuole ricordare la figura del regista particolarmente attento alle peculiarità del luogo in cui viveva. Tra le collaborazioni della Fondazione di Vignola con Panini si ricordano ad esempio gli eventi triennali "Accadde in Rocca" , dal 2007 al 2009, e l’audioguida teatralizzata per visitare la Rocca. Collaboratori, drammaturghi, attori e storici interverranno creando una serata vitale e suggestiva.

Il calendario di appuntamenti di Openart proseguirà mercoledì 8 agosto con la conferenza "I colori del cibo", mentre per ammirare la Rocca di Vignola, nell’antico Borgo in provincia di Modena, con la bellezza dei decori e dei colori originali che la impreziosivano basta seguire il calendario aggiornato delle proiezioni di restauro luminoso digitale realizzato nell’ambito del progetto "Sogno o son Deste"