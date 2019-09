Modena Park rivive per un pomerggio con il flash mob dei fans per Vasco

Il prossimo 29 Settembre non sarà solo la giornata in cui Modena celebra la musica beat. Nella stessa data, infatti, i fans di Vasco Rossi si sono dati appuntamento per una manifestazione dedicata al loro beniamino. E' nato così #KOMob flash mob for VASCO, un evento in programma alle ore 14 in un luogo ben preciso della città: ovviamente Modena Park.

"Non è un invito a farlo ritornare a Modena Park - spiegano gli organizzatori - ma è un tributo, un regalo, un modo per ringraziarlo per tutto, un modo per onorare lui e la sua carriera.Noi fan saremo la coreografia, saremo "l'evento", il parco di Modena sarà il nostro teatro e palcoscenico. Noi, voi, saremo e sarete sia il pubblico che lo spettacolo".

Il flash mob prevede l'esecuzione di tre canzoni, senza base musicale o senza impianti di amplificazione: Il mondo che vorrei, I soliti e Alba chiara. Molti fans si stanno organizzando per raggiungere modena anche da altre realtà.