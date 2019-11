La stella di Carolina Kostner e la voce di Bianca Atzei a Galappennino 2020

È ufficiale, Carolina Kostner, stella azzurra e internazionale del pattinaggio artistico su ghiaccio, sarà l’attesissimo ospite d’onore della sesta edizione del Galappennino, in programma al Palazzo del Ghiaccio di Fanano il 5 gennaio 2020.

Una presenza che conferma la crescita esponenziale dell’evento nato nel 2014 con l’obiettivo di portare il pattinaggio artistico di alto livello nella località appenninica ed aumentare così le occasioni di divertimento e svago in uno dei periodi in cui la montagna modenese è più frequentata.

Alla parata di stelle che renderà unica la sesta edizione dell'evento si affiancherà la poliedrica artista Bianca Atzei, la cui voce scalderà il pubblico e accompagnerà le straordinarie evoluzioni degli atleti che scivoleranno sul ghiaccio. La Atzei durante la serata interpreterà alcuni dei suoi numerosi brani di successo a partire da “Fire on Ice” che, forse non tutti sanno, nel 2018 è stata l’applauditissima e ballatissima colonna sonora ufficiale dei Campionati del Mondo di pattinaggio artistico tenutisi a Milano.

Un Galappenino che si annuncia da tutto esaurito ed anche per questo a breve saranno messi in vendita, anche on line, i biglietti (www.palaghiacciofanano.it). Per essere aggiornati basterà seguire il profilo facebook della Polisportiva Fananase.

“È un sogno che si realizza – commenta il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli – non solo però perché ospiteremo un’atleta che ha dato tantissimo allo sport italiano e che tutti ammiriamo. La sua presenza ha infatti anche un grande valore simbolico perché porta a sintesi il lavoro di molti, a partire dalla Polisportiva Fananese, per arrivare al Comune che negli ultimi anni ha investito con convinzione sull’impianto sportivo per renderlo più moderno, accogliente ed anche efficiente sul piano del consumo energetico.”

“Visto il grande successo sino ad ora ottenuto, la formula rimarrà la stessa degli anni scorsi. Un gala in cui le giovani promesse del nostro territorio, s’alternerannoa molti dei migliori pattinatori italiani in un crescendo di spettacolo puro, arricchito ulteriormente dalla partecipazione di una cantante, brava e bella, di fama nazionale il cui nome sarà svelato tra qualche settimana”, aggiunge Fabio Spirio responsabile della sezione pattinaggio della Polisportiva Fananese.