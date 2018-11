Kyenge presenta “Afroitalian Power Initiative”, per un nuovo approccio alla partecipazione politica, sociale ed economica degli afro-italiani

L’europarlamentare del Partito Democratico presenta l’iniziativa – non solo politica – che sarà inaugurata a Modena il 9 e il 10 novembre.

«Ogni giorno assistiamo alla crescita dell’afrofobia e alla marginalizzazione delle iniziative degli afro-italiani. Viviamo un momento storico in cui il rispetto della nostra identità e dei nostri diritti sono costantemente messi a repentaglio: c’è chi vuole impedire ai nostri figli di usufruire dei servizi scolastici, c’è chi discrimina per il colore della pelle, c’è chi impedisce di vivere da persone libere. AfroItalian Power Initiative vuole riscattare e rianimare gli attori sociali afro-italiani per il bene dell’Italia: serve per raccontare una storia diversa, una storia fatta di partecipazione, orgoglio, riscatto. A partire dai protagonisti della Diaspora Africana, che in Italia contribuiscono in modo fondamentale al benessere del Paese». È con queste parole che l’eurodeputata PD Cécile Kyenge presenta l’iniziativa “API - Afroitalian Power Initiative”, che avrà luogo venerdì 9 e sabato 10 novembre a Modena, presso MB Center in Viale Virgilio 58/C.

L’evento si inserisce nel percorso dell’Africa Week in corso questa settimana al Parlamento Europeo a Bruxelles, una cinque-giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti sulle opportunità di cooperazione e sviluppo tra Europa e Africa. «I due continenti non sono mai stati così vicini - ha continuato Kyenge - è proprio su questa convinzione che prende vita l'evento, promosso dal mio gruppo parlamentare dei Socialisti & Democratici»

Ma “Afroitalian Power Initiative” (API) vuole andare oltre dimensione istituzionale europea, e coinvolgere in maniera capillare il territorio, rivolgendosi tutti i protagonisti afro-italiani del tessuto sociale, politico, ed economico italiano: l’obiettivo fondamentale dell’iniziativa, è infatti il rafforzamento del ruolo attivo Diaspora Africana in Italia.

Per questo motivo, API ospiterà al suo interno tre macro-aree tematiche: da una parte, si colloca a conclusione del progetto EuropAfrica, ideato per promuovere il protagonismo delle realtà economiche italiane ai finanziamenti europei destinanti alla cooperazione allo sviluppo con l’Africa; dall’altra, con ImpresAfrica si pone il doppio obiettivo di rafforzare la partecipazione della diaspora alla cooperazione, e di costruire un quadro partecipativo che consenta alla stessa diaspora di affermare la propria cittadinanza in Italia e in Europa. In questo senso, la volontà è quella di passare dall’assistenzialismo al protagonismo che si concretizza nelle iniziative economiche e politiche degli afro-italiani. E infine, con “Afro-italiani in Movimento” si lavorerà sulle politiche di autoaffermazione civica e politica.

Afroitalian Power Initiative si svolgerà a Modena dalle ore 16.00 alle 20.00 del 9 novembre e dalle 09.00 alle 14.00 del 10 novembre presso il MB Center in Viale Virgilio 58/C. Il programma e le informazioni sull’evento sono consultabili a questo link: www.cecilekyenge.it/api.