Un viaggio tra i paesaggi di Capo Nord, Islanda e Nambia con il fotografo Paolo Ansaloni, appuntamento al Quartiere 4

Un nuovo appuntamento con e per viaggiatori, a partecipazione libera e gratuita, si svolge giovedì 20 febbraio alle 21.00, nella Sala Civica del Quartiere 4 di Modena in via Marie Curie 22. L’ospite è il fotografo vignolese Paolo Ansaloni, che presenta al pubblico suoi reportage su “Paesaggi nel mondo: Capo Nord, Islanda, Namibia”.

Sono cinque gli audiovisivi in programma: “Nord” (Capo Nord, marzo 2018) in Norvegia, ai primi di marzo, dalla città di Alta fino a Capo Nord. Neve, freddo, strade ghiacciate, paesaggi indimenticabili, aurora boreale; “Astrazioni Islandesi” (Islanda, agosto 2017 e marzo 2019), in Islanda, che deve i suoi nomi alla sua attività endogena (Terra di Fuoco o di Vulcani), perché è un tratto emerso della dorsale vulcanica medio-atlantica; “Ras E Negher” (Namibia, agosto 2018), due parole semplici per indicare due etnie nere che in totale non raggiungono l’8% di tutta la popolazione: gli Himba e gli Herero; "Reykjavik, l’ombelico d’Islanda" (Islanda, agosto 2017, marzo 2019), più di due terzi della popolazione islandese (210 mila su 330 mila abitanti) vivono nel conglomerato urbano della capitale; Mare&Monti (Namibia, agosto 2018), immersione in un percorso tra i monti (Spitzkoppe su tutti) e il mare (l’Atlantico) fra struzzi, dune rosse, fenicotteri, otarie di Cape Cross, deserti sul mare.

Paolo Ansaloni, modenese di Vignola, inizia a fotografare negli anni ‘70. Viaggia da più di trent’anni, prima per conoscere l’Italia, poi per prendere contatto con realtà lontane. Il suo obiettivo resta mostrare il mondo, senza pretesa di spiegarlo: anche perché per spiegare bisogna prima capire, e non basta un viaggio. Per le emozioni invece basta uno sguardo, una luce, un profumo, un suono, un colore, uno scatto.

I successivi appuntamenti del ciclo sulla cultura del viaggio de “L’Angolo dell’avventura” sono il 19 marzo, con Milena Casalini, “Sri Lanka”; il 16 aprile con Ivano Venturelli “India e Nicaragua”; il 21 maggio con Francesco Ferretti, “dall’Ecuador alla Patagonia”. Info, tel. 347 7414781 (Barbara) o 339 2353863 (Elisa).