"L'Architettrice": Melania Mazzucco racconta Plautilla, il primo architetto donna della storia moderna

«Tirar su una casa. Scegliere le tegole del tetto e il mattonato del pavimento. Immaginare facciate, logge, scale, prospettive, giardini. Per quanto ne sapevo, una donna non l'aveva mai fatto». Melania G. Mazzucco torna al romanzo storico, alla passione per l'arte e regala ai lettori il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, Plautilla, nel suo nuovo romanzo “L'Architettrice” (Einaudi) che presenta al BPER Forum Monzani domenica 9 febbraio alle 17.30.

Abilissima a non far parlare di sé, Plautilla, il primo architetto donna della storia moderna, nasconde audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in grado di riscattare una vita intera: la costruzione di una originale villa di delizie sul colle che domina Roma, disegnata, progettata ed eseguita da lei. Figlia di Giovanni Briccio, un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore di poca fama, musicista, popolare commediografo, attore e poeta, Plautilla viene educata alla pittura e lanciata dal padre nel mondo dell'arte come fanciulla prodigio, imponendole il destino della verginità.

La Mazzucco, Premio Strega 2013 con 'Vita', tradotta in 27 paesi, che ha scritto per il cinema, il teatro e la radio, racconta una donna di umili origini che fatica a emergere nell'ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da Cortona. Ma, l'incontro con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come segretario di Mazzarino, finirà per cambiare la vita a Plautilla che diventerà molto di più di ciò che il padre aveva immaginato per lei.

Per chi volesse ripercorrere i dieci anni della rassegna attraverso tutti i volti e i titoli dei protagonisti, è ancora possibile prenotare la propria copia del libro fotografico "Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-2019 incontri con l’autore" al link http://bit.ly/libromonzani, o via mail scrivendo a eventi.forum@bper.it. Dalla A di Niccolò Ammaniti e Alberto Angela alla Z di Alex Zanardi e Vittorio Zucconi, passando per altri 154 nomi e 206 titoli questo volume è una piccola-grande macchina del tempo, dedicata alle migliaia di persone che negli ultimi dieci anni hanno affollato il BPER Forum Monzani.

Tutti coloro che partecipano agli eventi, inoltre, possono visitare la mostra fotografica con gli scatti di Davide Gentilini, allestita nel foyer del Forum: in questi giorni l’esposizione si è arricchita di decine di nuovi scatti che immortalano altrettanti volti dei personaggi che si sono susseguiti in questi anni, cogliendo di volta in volta stati d’animo o dettagli inaspettati di ospiti importanti che sono in primo luogo persone.

