Salotto Agazzotti, Chiara Miryam Novelli presenta "L'assonometria del Caso"

Il 24 marzo, a Modena, che per due giorni diventa la citta del libro, alle ore 17.30, al Salotto Culturale Aggazzotti, sarà presentato il romanzo di Chiara Miryam Novelli: "L'assonometria del Caso". Relatore lo scrittore Piero Malagoli. Segue brindisi con l’autrice. Ingresso Libero.

“3 uomini con lo stesso nome. No, 3 uomini più 1.

1 commissario in pensione e i suoi 3 casi irrisolti.

No, 3 casi più 1.

Un libro che contiene un codice. Su tutto la guerra per risolvere l’algoritmo che controlla il Caso.”