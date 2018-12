"L'erba nasconde e la pioggia cancella", a Mirandola l'ultima puntata de "I Miserabili"

Sarà un gran finale, quello di mercoledì 12 dicembre a Mirandola, per il percorso di lettura a puntate de ‘I miserabili’ che, grazie all’adattamento del testo a opera di Michele Mariniello, si è snodato da settembre a dicembre nei Comuni della Bassa modenese: alle ore 18, infatti, presso la Biblioteca Comunale, saranno in scena tutti gli artisti che si sono alternati nella narrazione del capolavoro di Victor Hugo, ovvero Manuela de Meo, Irma Ridolfini, Isacco Tognon, Paolo Zaccaria e Francesca Neri.

“Javert camminava a testa bassa, per la prima volta in vita sua. Soffriva spaventosamente. Dover la vita ad un malfattore, accettare quel debito e ripagarlo; essere allo stesso livello d'un pregiudicato e pagargli un servizio con un altro servizio, tutto questo lo annientava. L'ideale, per Javert, non era d'essere umano, grande o sublime: era d'essere irreprensibile”: nell'episodio conclusivo, dal titolo, L'erba nasconde e la pioggia cancella, la fine tragica della rivolta parigina vedrà il culmine dell'eterna rivalità tra l’ispettore Javert e il protagonista Jean Valjean, mentre Marius, che negli scontri ha rischiato la vita, viene portato in salvo attraverso le fogne di Parigi da uno sconosciuto.

“In questi mesi – spiega la coordinatrice del progetto, Irma Ridolfini - poter vedere così tanto entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico della Bassa ci ha riempiti di soddisfazione, e ci ha fornito l’energia necessaria per proseguire un progetto in cui crediamo molto, perché l’obiettivo è quello che il teatro partecipato, con e per i cittadini, continui a trovare cittadinanza, anche per i prossimi anni, in questo pezzo della provincia modenese che ha bisogno della cultura e della partecipazione come di elementi essenziali.”

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti, è promossa da TiPì – Stagione di Teatro Partecipato e realizzata grazie al contributo di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che supportano l’associazione Nahìa, che promuove il progetto con il sostegno dei Comuni dell'Area Nord e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Territoriale.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, contattare le biblioteche comunali o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.