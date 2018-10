Grandezze & Meraviglie presenta la conferenza "L'eterna follia e la fine dei manicomi"

Martedì 23 ottobre alle ore 12.00 nell’Aula F dell’Università in Largo Sant’Eufemia Grandezze & Meraviglie propone il tema della “Follia” come prima delle conferenze interdisciplinari “I Linguaggi delle arti”, quest’anno dedicato al tema “le officine della mente” e contributo a MAT - Settimana della salute mentale. Il prof. Simone Ghiaroni ospita “L’eterna follia e la fine dei manicomi”: la malattia mentale nell’arte, nella storia e nella medicina a 40 anni dalla Legge Basaglia, con narrazioni di Paola Bigini e una panoramica della psichiatria oggi con il prof. Gian Maria Galeazzi.

Fino al Medioevo la follia non era identificata con uno stato patologico, ma si confondeva con le manifestazioni del sacro dato che la sfera magico-religiosa pervadeva completamente la dimensione del vivere quotidiano; nel Rinascimento essa viene interpretata come “l’altra faccia della ragione”; alla metà del Seicento inizierà per i folli il lungo periodo dell’internamento: il folle è una persona immorale e quindi pericolosa per la società. L’idea di pericolosità sociale accompagnerà il folle anche quando gli verrà riconosciuto lo status di malato. Negli anni Settanta del Novecento, con la “Legge Basaglia“, l’approccio alla follia cambia totalmente, e al “folle” viene restituita la dignità umana.

L'ingresso è libero e gratuito.