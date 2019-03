"L'Euro a vent'anni", il convegno del Dipartimento di Economia con ospite d'onore Lucrezia Reichlin

Il gruppo di ricerca ReCent, in occasione del cinquantennale del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, organizza un convegno scientifico dedicato ai contributi alle frontiere della ricerca degli economisti laureati a Modena ed un incontro rivolto alla cittadinanza dedicato al ventennale della moneta unica europea.

La giornata di studio che si terrà venerdì 8 marzo 2019 presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi sarà suddivisa in una sessione scientifica dal titolo “Alle frontiere della ricerca: i contributi degli economisti laureati a Modena”, dalle 9.00 alle 18.00 in Aula 7, riservata agli economisti, docenti, ricercatori e dottorandi, e vedrà i contributi di laureati modenesi che hanno conseguito un dottorato negli ultimi dieci anni e che sono attivi nella ricerca e nella policy, a livello internazionale e nazionale, nelle aree di interesse di RECent, ovvero nel campo della crescita e delle fluttuazioni economiche. La seduta di lavoro, che sarà aperta dal Direttore del DEMB prof. Gianluca Marchi ed introdotta dai proff. Mario Forni e Graziella Bertocchi di Unimore e rispettivamente Presidente e Direttrice di RECent, sarà suddivisa in quattro sessioni presiedute dai proff. Graziella Bertocchi, Ennio Bilancini, Sergio Paba e Mario Forni. Il convegno vuole rafforzare i contatti tra gli economisti operanti attualmente a Modena e gli economisti accomunati dall’esperienza di formazione modenese. Saranno presenti, infatti, al convegno numerosi laureati presso l’allora facoltà di Economia e Commercio di Modena, ora impegnati in istituti ed università nazionali ed internazionali.

La seconda parte della giornata, dalle ore 18.00 alle 19.30, sarà aperta al pubblico ad ingresso libero e sarà dedicata a ”L’Euro a vent’anni”. L’appuntamento, che sarà aperto dal prof. Andrea Landi, Coordinatore del Cinquantennale del DEMB e dalla Direttrice di RECent prof.ssa Graziella Bertocchi, si terrà in Aula Magna Est del Dipartimento di Economia Marco Biagi (viale Berengario, 51) a Modena, e vedrà la partecipazione dell’alumna Lucrezia Reichlin della London Business School che sarà intervistata da Alessandro Merli della Johns Hopkins University e Il Sole 24 Ore.

“La giornata di studio dell’8 marzo - affermano i proff. Graziella Bertocchi e Mario Forni di Unimore - rappresenta un’importante occasione di riunire a Modena i nostri laureati attualmente più attivi nel campo della ricerca e della policy. Alle sessioni dedicate agli addetti ai lavori farà seguito un incontro pubblico con Lucrezia Reichlin a cui invitiamo l’intera cittadinanza, per una riflessione sull’esperienza e il futuro dell’euro”.