Rassegna fotografica all'Auditorium Enzo Ferrari, al via la XX Edizione de "L'ignoto e l'evidente"

Al via “L’ignoto e l’evidente”, la rassegna di proiezioni fotografiche a cura del Circolo Fotografico Blow Up di Maranello, giunta alla ventesima edizione. Quattro serate all’Auditorium Enzo Ferrari dedicate alla fotografia.

Si parte mercoledì 13 marzo (ore 21) con una serata con proiezioni fotografiche a cura dei soci del Circolo Blowup tra viaggio, natura, street, emozioni in volo: il mezzo è sempre una macchina fotografica, ma la differente sensibilità di ciascuno rende variegata ed emozionante la visione delle immagini proposte.

Gli appuntamenti proseguiranno mercoledì 20 marzo con Luigi Ottani e una serata dal titolo “Le città invisibili”: a partire dalla suggestione del titolo del libro di Italo Calvino, immagini di città “fantastiche”, quasi irreali, con la narrazione di Roberta Biagiarelli.

Il 27 marzo con Luca Bracali e “Un pianeta da salvaguardare”: immagini di tutto il mondo per evocare il tema della bellezza del nostro pianeta e far riflettere sul rispetto delle risorse naturali come l'acqua, sulla biodiversità vegetale e animale, sull’importanza del riciclo e della raccolta differenziata, sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici.

Mercoledì 3 aprile con Marco Urso in “Natura selvaggia”, le foto di un “Wildlife and Travel photographer”, immagini di reportage di viaggio e di natura: i due ambiti, fotograficamente parlando, hanno molto in comune, chiedendo entrambi una sintesi di tecnica, repentina visione fotografica e specchio di uno stato interiore.