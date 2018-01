“L’inferno e la fanciulla” ad Arti Vive Habitat di Soliera

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Arti Vive Habitat, a Soliera. Giovedì 18 gennaio, alle ore 21, sul palco del Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, la Piccola Compagnia Dammacco presenta “L’inferno e la fanciulla”, un monologo con drammaturgia originale composta da Mariano Dammacco insieme all’interprete Serena Balivo (Premio Ubu 2017 come nuova attrice under 35).

I linguaggi scelti sono quelli dell’allegoria e dell’umorismo, affiancati da una lingua altra, poetica. In scena l’attrice interpreta una surreale bambina, la fanciulla, e conduce gli spettatori in un suo personale viaggio all’inferno: non l’inferno delle anime dannate, bensì l’inferno che a volte ci sembra di vivere nella nostra quotidianità.

Si tratta di un viaggio alla ricerca di una propria dimensione di adulto. Gli spettatori assistono al confronto della fanciulla con le aspettative e le speranze riguardo la sua vita, con le difficoltà e le delusioni legate alla ricerca di qualcuno che le sia affine. E ancora, la fanciulla conoscerà la paura e l’insofferenza per l’autorità e scoprirà di essere capace di sentimenti negativi quali la rabbia o la misantropia.

Infine, lo spettacolo svelerà che il vero e proprio inferno sulla terra della protagonista, o forse di molti di noi, sta nel rischio di non raggiungere mai una condizione di adulto, imprigionati in una proiezione mentale di se stessi adulti senza che questa si concretizzi mai in realtà.

Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio Dammacco dirige anche un workshop per attori, attori in formazione e aspiranti attori. Il laboratorio “Il corpo delle parole” sarà occasione di esperienza intorno al lavoro di un attore e di un gruppo di attori in relazione a un testo e in dialogo con un regista. Ai partecipanti verrà preliminarmente fornito un testo da “studiare”, non necessariamente a memoria, e con il quale preparare una piccola azione scenica dalla quale partire per affrontare poi il lavoro comune.

La prenotazione dei biglietti è gratuita telefonando al numero 347.3369820, o scrivendo a cinemateatroitalia@fondazionecampori.it.