"L'istintività della forma", arriva a Formigine la mostra in bianco e nero di Kika

Sabato 1 giugno alle 19.30 presso i locali della Loggia, in Piazza della Repubblica a Formigine, inaugurerà la mostra d’arte “L’istintività della Forma” di Federica De Lellis. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 2 giugno 2019, con orari di ingresso 11:00-13:00/18:00-21:30.

Federica De Lellis, artista emergente, alla sua prima esposizione personale, presenta i suoi particolari disegni in bianco e nero.

Originaria di un piccolo paese nel Frusinate, nonostante il percorso di studi in Economia, ha da sempre avuto il bisogno di esternare la propria creatività artistica. Inizia avvicinandosi alla pittura astratta tempera su tela, e al disegno in bianco e nero con la tecnica denominata “Doodling” o “Zentangle”, basata su pattern e schemi ripetitivi, linee e simboli elementari che fluiscono e si intrecciano creando qualcosa di unico. E’ proprio con questa tecnica che riesce ad esprimersi in maniera più istintiva. Spesso ispirati alla natura, questi disegni le permettono di esternare le proprie emozioni e allo stesso tempo di rifugiarsi e rilassarsi in un mondo parallelo, dove apparentemente la realtà non è ammessa, ma in verità è il luogo in cui si manifesta con maggiore intensità.

L’artista ha partecipato, nel suo paese di origine, a tre edizioni della Collettiva di pittura “Primavera in arte”. Per ragioni di tipo affettivo, firma i suoi disegni con lo pseudonimo di “Kika”, nomignolo assegnatole da una persona a lei cara scomparsa precocemente.

L'evento è gratuito, realizzato in collaborazione con Banca Mediolanum.