"L'Italia e il suo dopo": ultimo appuntamento al Teatro Storchi

Giunge al suo ultimo appuntamento il ciclo di incontri “L’Italia e il suo dopo: Modena ieri, oggi e domani”, ideato e organizzato da Emilia Romagna Teatro. Una proposta originale che pone l’accento sul teatro come luogo in cui poter cercare nuove strade di riflessione collettiva, in cui la leggerezza del gioco scenico ben si combina con la profondità del ragionamento. Insieme ai protagonisti della vita cittadina e agli attori di ERT, si converserà per approfondire temi di urgente attualità, in dialogo con alcuni titoli della Stagione 2017/2018 del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni. Attingendo a stralci di copioni della stagione, a pezzi di narrativa contemporanea e a passaggi più "classici", gli attori di ERT offriranno un contributo teatrale alla conversazione, mescolando così il piano della rappresentazione scenica con la concretezza del dialogo sul nostro presente.

Al Teatro Storchi lunedì 5 febbraio alle ore 21 l’Assessore del Comune di Modena alla Cultura, Rapporti con Università, Scuola Gianpietro Cavazza, il Docente di Teologia presso Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna Brunetto Salvarani, il Docente di Sociologia dei Processi culturali presso UniMoRe Vittorio Iervese si confronteranno sul tema dialogo tra culture. Modera la serata Mariapia Cavani, portavoce della Diocesi di Modena, in dialogo con le letture degli attori di “Un bel dì saremo” Simone Francia ed Eugenio Papalia.



Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, avranno inizio alle ore 21 presso il Teatro Storchi di Modena.

Informazioni

Emilia Romagna Teatro Fondazione

T. 059-2136011

info@emiliaromagnateatro.com