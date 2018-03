L'oasi di nonantola e visita con degustazione all'Acetaia Malagoli

La mattina faremo una semplice passeggiata nell’Oasi di riequilibrio ecologico Il Torrazzuolo tra numerose varietà di uccelli, il pomeriggio visiteremo l’Acetaia della famiglia Malagoli, con la degustazione delle loro nove varietà di Aceto Balsamico di Modena DOP. Possibilità di acquisto dei prodotti locali a fine visita.

A Nonantola esiste ancora una delle ultime realtà di Partecipanza Agraria in Italia. E’ un’ antica forma di proprietà collettiva di terreni che trae origine dal medioevo, solidarietà che lega alcune famiglie locali all’interesse comune per la preservazione nel tempo del patrimonio per consegnarlo alle future generazioni. Pranzeremo al sacco a ‘La Selvatica‘ a Nonantola, un antico cascinale che Enrico e i suoi amici hanno trasformato in un magico B&B dove potremo respirare la condivisione di intenti e di uno stile di vita lento e rurale. La giornata si concluderà il pomeriggio all’Acetaia Malagoli, con visita guidata e assaggi dell’Aceto di Modena DOP, con possibilità di acquisti direttamente dall’acetaia!



Quota di partecipazione alla giornata:

22€ Adulti e ragazzi dai 15 anni;

12€ Bambini e ragazzi fino ai 14 anni;

La quota di partecipazione comprende: Visita all’Oasi il Torrazzuolo con accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica Antea Franceschin + visita guidata e degustazione dell’ Aceto di Modena DOP presso Acetaia Malagoli con Guido Malagoli.

La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza, il viaggio dall’Oasi al luogo del pranzo e all’Acetaia, il pranzo al sacco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota di partecipazione comprende’.

Se al termine della visita e della degustazione si acquista in Acetaia almeno un prodotto tra Aceto Modena DOP 12 anni oppure Aceto Modena DOP Extravecchio, >25 anni, la partecipazione alla giornata per Adulti e ragazzi sarà di soli 12€. Non c’è comunque obbligo di acquisto.



PROGRAMMA:

Ritrovo: ORE 9 nei pressi di Via Cantone, 80 41015 Nonantola MO. Parcheggio all’inizio del sentiero per l’Oasi. Rientro previsto per le ore 16:30.

Difficoltà: T (Turistico). Percorso in piano su carreggiate di campagna.

Lunghezza: 8.7 km

Ore di cammino (soste escluse): 3

Equipaggiamento obbligatorio: SCARPONI DA TREKKING con SUOLA VIBRAM, borraccia da 1 litro/thermos, zaino giornaliero da 25 litri, giacca o mantellina impermeabile, torcia elettrica, giacca antivento, pile o maglioncino. Bastoncini da trekking e binocolo consigliati!

Pranzo al sacco: nello spirito dell’ B&B La Selvatica che ci ospiterà a pranzo, se lo desiderate siete invitati a portare anche dei piatti che possano essere condivisi tutti insieme!



Annullamento: La camminata verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita, mentre la visita all’Acetaia si realizzerà anche in caso di maltempo, poiché in ambiente chiuso e coperto.



ISCRIZIONI

Antea +39 3480725255

oppure email

antea@controventotrekking.it

Iscrizione obbligatoria entro le 18 di Sabato 7 aprile.