"L'ultimo giardino", la mostra di Alice Padovani all’Hangar Rosso Tiepido

La mostra L’ultimo giardino, ospitata dal 12 ottobre al 10 novembre presso lo spazio industriale dell’Hangar Rosso Tiepido nella zona periferica di via Emilia Est, si presenta come un’installazione di grande formato, dove le singole opere dialogano fra di loro in un percorso di visita originale quanto insolito.

Il concetto alla base dell’esposizione, riassunto nel titolo della mostra, è quello di portare all’attenzione l’idea della perdita, di ciò che rimane della natura, della fragilità che permea quest’epoca di cambiamento globale che riguarda tutti noi.