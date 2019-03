"L’uso dei fiori di Bach per la salute", un incontro a Castelnuovo

“Non vi è vera guarigione senza la pace dell’anima e la gioia interiore.” E. Bach



Incontro introduttivo all’uso dei fiori di Bach per la salute di tutta la famiglia Cosa c’è di meglio che curarsi con la Floriterapia? I fiori di Bach, straordinari strumenti terapeutici, verranno presentati come dei veri e propri amici sempre pronti a intervenire in caso di difficoltà, problematiche del corpo e della mente. Durante l’incontro i partecipanti impareranno l’utilizzo consapevole delle essenze così da poter affrontare in autonomia le situazioni d’emergenza più comuni e al contempo sviluppare la consapevolezza necessaria per usarli su di sé e sul resto della famiglia. Una parte dell’incontro sarà inoltre dedicata ai rimedi floreali per gli amici a quattro zampe.

Principali tematiche di interesse generale:

Stress a tutti i livelli (stati di ansia) – eventi traumatici e dolorosi (lutti, separazioni) – situazioni di cambiamento (matrimoni, trasferimenti, parto, menopausa) – problemi di coppia e relazionali – conflittualità in ambito lavorativo – depressione – paure e fobie – dentizione e svezzamento – inserimento a scuola – problemi di attenzione e apprendimento – adolescenza – dipendenze – pronto soccorso floreale Stipsi, diarrea, febbre, dolore, infiammazione, epistassi, vomito…. E altro ancora

Relatrice: Alessia Dondero - Esperta in Floriterapia, mamma di due bambini e studentessa di Naturopatia. Effettua consulenze olistiche in floriterapia, alimentazione, tecniche psicoenergetiche e idrotermofangoterapia offrendo una visione del benessere a 360°.