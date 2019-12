"La carta astratta", l'arte di Franco Hüller in mostra alla PaggeriArte di Sassuolo

Per il secondo anno consecutivo l’artista sassolese Franco Hüller torna alla Galleria PaggeriArte di Sassuolo con una mostra di opere pittoriche inedite realizzate a Praga, dove Franco vive e lavora da più di dieci anni. La mostra ​“La carta astratta” ​presenta una serie di opere su carta realizzate nell’ultimo anno ed esposte per la prima volta nella sua città natale, Sassuolo.

“Dipingere un quadro significa risolvere una serie di problemi legati a forma, colore, superficie e materia. Improvvisare in pittura significa coordinare questi elementi accostandoli l’uno all’altro alla ricerca di soluzioni inattese. In "La carta astratta" ho scelto di concentrare più di duecento mappe di queste esplorazioni pittoriche, estetiche e in fin dei conti esistenziali”.

L’apertura della mostra sarà, in PaggeriArte di piazzale Della Rosa, sabato 21 dicembre a partire dalle ore 16.00 e sarà visitabile fino al 5 gennaio il sabato e la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.​