Bomporto, la Compagnia delle Mo.re in scena con "La cena dei cretini" al Teatro Comunale

"La cena dei cretini", commedia scritta da Francis Veber, campione di incassi in Francia, sarà messa in scena venerdì 2 novembre a Bomporto, al teatro di via Verdi, alle ore 21.10, dalla Compagnia delle Mo.re con la regia di Alessandro Venanzoni.

Un gruppo di amici, ricchi borghesi, si diverte a organizzare periodicamente una cena alla quale ognuno invita un ospite, giudicato stupido. Per una volta, però, le cose prendono una piega inattesa, in un crescendo di colpi di scena e situazioni surreali dal ritmo incalzante.

L'iniziativa fa parte del cartellone "Teatro:territorio", promosso dal Comune di Bomporto, che coinvolge, per la prima volta, le compagnie teatrali del territorio, amatoriali e semiprofessionali.