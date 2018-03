"La cina è vicina", tre serate a tema a Modena

Ciclo di 3 serate teorico/pratiche introduttive alla filosofia e medicina tradizionale cinese che si svolgeranno il 12 marzo, il 26 marzo e il 9 aprile.

1° serata - Il pensiero cinese: il Taoismo, la lingua e la calligrafia, i principi dello yin/yang .

Esercizi pratici per sperimentare e armonizzare lo Yin e lo Yang

2° serata - storia e principi base della Medicina tradizionale cinese, i 5 elementi, la circolazione dell’energia, il sistema dei meridiani.

Esercizi pratici per percepire e migliorare la circolazione dell’energia vitale

3° serata - lo psichismo e le emozioni secondo la MTC.

I movimenti dei 5 animali per armonizzare lo stato emotivo

Relatori: Sergio Giacomini, studioso di scienze e pratiche orientali e Cristina Bergamini, insegnante di Qigong, Shiatsu e Massaggio Tradizionale Cinese.

Il contributo sala è fissato in euro 15, essendo un vero e proprio laboratorio a posti limitati,per chi si iscrive a tutte e tre le serate il costo è di 30 euro totali.

Prenotazione obbligatoria a leviedelsale@gmail.com.