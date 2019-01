"La città del '900 e il suo futuro", visita alla mostra e ai luoghi più significativi di Modena

Sabato 26 gennaio è previsto un percorso gratuito guidato su prenotazione in centro storico, con visita alla mostra "La città del '900 e il suo futuro".

Prima, alle 10.30 una visita guidata per tutti con particolare riguardo ad architetti e ingegneri con Matteo Sintini, curatore della sezione storica, alla mostra “La città del ‘900 e il suo futuro” alla chiesa di S. Carlo.

Nel pomeriggio alle 15, un itinerario guidato e “raccontato” tra i luoghi più significativi di vicende storiche legate a luoghi e edifici della Modena del ‘900 (piazza Mazzini, piazza Matteotti, piazza Grande, Santa Chiara), che termina alle 16.30 con visita guidata ala mostra.

A condurre nel percorso i partecipanti sarà lo storico Claudio Silingardi. La partecipazione è libera e gratuita ma è fondamentale iscriversi presto perché i posti sono limitati e in via d’esaurimento. Per prenotazioni e informazioni: Istituto storico (tel. 059 219442; segreteria@istitutostorico.com – www.istitutostorico.com).

L’esposizione, che sarà visitabile fino al 10 febbraio, nasce dai lavori sulla storia delle trasformazioni urbane, dalle pubblicazioni sulla città e le architetture del Novecento e dai documentari realizzati dall’Ufficio ricerche storia urbana.

Per gli architetti che partecipano alla visita guidata di sabato 26 gennaio alle 10.30 due crediti per le visite guidate e uno per la visita libera alla mostra.

La mostra è visitabile gratuitamente da mercoledì a venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19; sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Prossime visite guidate sabato 9 febbraio 2019 alle 10.30 e 11.30.