"La classe operaia va in paradiso” alla Sala Truffaut

In occasione del debutto al Teatro Storchi de "La classe operaia va in paradiso", la nuova produzione ERT firmata da Claudio Longhi in scena dal 31 gennaio al 4 febbraio, Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono dal 18 gennaio al 15 febbraio il ciclo “SCHERMI E PALCOSCENICI – Attorno a Petri, Pirro e Volonté”. Una rassegna di tre film per indagare l’immaginario legato a Petri, Pirro e Volonté.

Secondo appuntamento alla Sala Truffaut mercoledì 24 gennaio alle ore 21 con “Sarà il paradiso, o è solo un manicomio?”. Gli attori della versione scenica del film “La classe operaia va in paradiso” leggeranno qualche frammento in anteprima dal copione dello spettacolo e alcuni brani teatral-romazeschi dell’Italia agli albori degli anni ’70, per raccontare grottescamente il nostro lavoro di ieri e di oggi.

A seguire la proiezione de La classe operaia va in paradiso di Elio Petri (Italia 1971 – 125 min).

Lulù Massa, operaio comunista imbattibile nel cottimo, perde un dito e cambia atteggiamento nei confronti della fabbrica. Utilizzando la patologia come chiave di scoperta della realtà, Pirro e Petri costruiscono un racconto allegorico sulla condizione operaia che all’epoca scatenò polemiche infinite all’interno della sinistra. Geniale colonna sonora di Morricone. Palma d’Oro a Cannes ex aequo con Il caso Mattei di Rosi.

Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2017 /2018 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136031

d.venturelli@emiliaromagnateatro.com



SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it - www.salatruffaut.it