"La corretta comunicazione al guinzaglio e l'utilizzo dei marker vocali"

Il cane che tira al guinzaglio rappresenta una delle problematiche più comuni e sentite, in grado anche di scatenare accese diatribe tra chi utilizza la pettorina e chi il collare. Focalizzare l'attenzione solamente sullo strumento non è la soluzione del problema. Il punto di partenza è capire come instaurare un rapporto collaborativo attraverso il guinzaglio, troppo spesso utilizzato esclusivamente come mezzo di controllo. Se pensiamo alla miriade di esperienze che un cane può fare proprio al guinzaglio, ci renderemo conto che, ben utilizzato, può rappresentare un ottimo momento di comunicazione attraverso il quale condividere una collaborazione reciproca, capace di rafforzare un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto.

Il weekend del 18 e 19 maggio, immersi nel verde dell'azienda agricola Villa Forni, l'educatore cinofilo Stefano Cavina vi introdurrà, attraverso spiegazioni teoriche e tanta attività pratica, ad una modalità di comunicazione diversa dalle solite tecniche addestrative comunemente utilizzate.

Lo Stage è rivolto a tutti gli operatori del settore (educatori, istruttori, coadiutori del cane in Pet Therapy, volontari di canile, ecc) che vogliano approfondire ed arricchire il proprio bagaglio formativo e a tutti i proprietari di cani o appassionati di cinofilia che vogliano migliorare la comunicazione al guinzaglio con il proprio cane.

Costo:

Binomi: € 100 (posti limitati, max 10)

Uditori: € 60 (posti illimitati)

Per info ed iscrizioni:

Sonia 331/3898545 (se non risponde lasciate sms/whatsapp e verrete richiamati) - info@doggalaxy.it