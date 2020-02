La Creazione, il capolavoro di Franz Joseph Haydn arriva sul palco del Teatro Comunale

Si ascolterà mercoledì 5 febbraio 2020 alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Comunale Luciano Pavarotti La Creazione, capolavoro di Franz Joseph Haydn. L’oratorio per coro, soli e orchestra sarà interpretato da Philippe Herreweghe alla guida de l’Orchestre des Champs-Élysées e del Collegium Vocale Gent, i due complessi da lui fondati, rinomati per lo studio di prassi esecutive storicamente informate. Attraverso arie solistiche, cori e recitativi Haydn ripercorre il processo della creazione del mondo: dalla comparsa degli elementi naturali e degli animali sino alla nascita dell'uomo, a immagine diretta di Dio. Infine, non ancora toccati dal peccato, Adamo ed Eva abiteranno il Paradiso terrestre. Le parti solistiche sono affidate al soprano Mari Eriksmoen, al tenore Patrick Grahl e al basso Florian Boesch.

L'Orchestre des Champs-Élysées è stata Per diversi anni complesso residente presso il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi e il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e si è esibita in quasi tutte le più prestigiose sale concertistiche del mondo tra cui Musikverein (Vienna), Concertgebouw (Amsterdam), Barbican Center (Londra), Alter Oper (Francoforte), le sale delle Filarmoniche di Berlino e Monaco di Baviera, Gewandhaus (Lipsia), Lincoln Center (New York), Auditorium Parco della Musica (Roma) e gli Auditorium di Digione e Lucerna. Inoltre, l’Orchestra è stata protagonista di tournée in Giappone, Corea, Cina e Australia. È diretta principalmente da Philippe Herreweghe, sebbene le esibizioni prevedano anche l’alternarsi di vari direttori ospiti tra cui Daniel Harding, Christian Zacharias, Louis Langrée, Hans Holliger, Christophe Coin e René Jacobs. Negli anni ha sviluppato una collaborazione privilegiata con il Collegium Vocale Gent, con cui ha registrato le più grandi opere del suo repertorio. Il Collegium Vocale Gent è stato fondato nel 1970 ed è stato uno dei primi gruppi ad applicare le nuove idee sulla prassi esecutiva barocca ad un ensemble vocale: l’approccio autentico ed orientato al testo lo ha dotato di quel suono cristallino che lo ha reso famoso in tutto il mondo e lo ha portato ad esibirsi in Europa, Stati Uniti, Russia, Sud America, Giappone, Hong Kong e Australia. A partire dal 2017 l’ensemble gestisce il suo festival estivo in Toscana, il Collegium Vocale Crete Senesi. Sotto la direzione di Philippe Herreweghe, ha costruito una discografia con più di cento titoli, la maggior parte dei quali pubblicati da Harmonia Mundi France e Virgin Classics.