Il 28 ottobre 2018 presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena si terrà il primo Congresso Nazionale di Estetica in Oncologia dal titolo “La Cultura Estetica in Oncologia: attualità e prospettive”



L’evento, Patrocinato dall’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dalla Società di Medicina Estetica Palliativa – Cure Palliative Precoci di Roma e dal Comune di Modena, è organizzato da 360GradiEventi.



Il Congresso è finalizzato a fornire informazioni di supporto alle prestazioni professionali durante tutto il percorso oncologico, correggendo ed alleviando inestetismi ed effetti collaterali nelle diverse fasi terapeutiche per offrire sostegno e aiutare le donne in terapia oncologica a ritrovare il sorriso e la propria femminilità.



Nel corso della mattina, si parlerà dell’impatto che hanno le terapie oncologiche sulla fisiologia e sull’ immagine corporea del paziente, con riferimento alle moderne cure convenzionali e della medicina integrata e alla prevenzione e stili di vita.



Il pomeriggio sarà invece dedicato alla sicurezza, efficacia e compatibilità delle pratiche nutraceutiche, cosmeceutiche e strumentali, in base alle odierne evidenze scientifiche.



La giornata sarà integrata da brevi interventi di medici curati per tumore che commenteranno alcune delle relazioni più significative.



A CHI E’ RIVOLTO: Ai medici e caregivers professionali che hanno a cuore la piena reintegrazione sociale e di immagine dei soggetti affetti da tumore, infermieri, estetiste, parrucchieri, malati oncologici.



Per informazioni: info@360gradieventi.info