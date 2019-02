"La democrazia ai tempi dei populismi", incontro con Massimiliano Panarari

Si intitola "La democrazia ai tempi dei populismi" il terzo appuntamento della rassegna "Un libro, le idee", promossa da Fondazione Mario Del Monte e Librerie.coop, in programma venerdì 22 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Europa in Via Emilia Ovest 101 a Modena. L'evento, organizzato in collaborazione con il centro culturale F. L. Ferrari, vedrà protagonista il saggista e sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari che presenterà il suo libro "Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d'oggi". A discutere con lui sarà Gianfranco Brunelli, direttore della rivista "Il Regno" mentre a condurre l'incontro e coordinare gli interventi sarà la nuova direttrice della "Gazzetta di Modena" Roberta Giani.

In “Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d’oggi” mescolando efficacemente cultura pop e analisi sociologica, Panarari fornisce spunti e sollecitazioni per affrontare in modo non scontato le grandi questioni della crisi della rappresentanza, del dissolvimento dei partiti di massa, dell’astensionismo galoppante e la paura dei ceti medi di perdere il proprio status e la riconoscibilità sociale.

Massimiliano Panarari è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università luiss Guido Carli di Roma, alla luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. Editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica». Autore de L’egemonia sottoculturale (2010) e Poteri e Informazione (2017), per Marsilio ha pubblicato Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell’Italia (con Franco Motta, 2012). Ha curato l’ultima edizione della Storia del giornalismo italiano di Paolo Murialdi (2014) e Alfabeto Grillo. Dizionario critico ragionato del Movimento 5 Stelle (con Marco Laudonio, 2014).