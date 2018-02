"La domenica non si va a scuola", secondo appuntamento allo Storchi

Domenica 25 febbraio alle ore 16.30 secondo appuntamento al Teatro Storchi di Modena con “La domenica non si va a scuola”, la rassegna dedicata alla famiglie e ai bambini, promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione con il sostegno di Conad.

In scena al Teatro Storchi Va, va, va, Van Beethoven: il maestro Beethoven, aiutato da due allievi a cui tocca fare anche i facchini, trasloca per l’ennesima volta (in trentacinque anni ha cambiato casa più di 80 volte) senza aver ancora scelto la nuova destinazione. I tre si trovano così a trascorrere un’intera giornata in strada, con al seguito il pianoforte e un carretto carico di bauli, valigie, appunti musicali, affrontando gli sguardi e le voci della gente. Il grande compositore è sprezzante del chiacchiericcio dei benpensanti che non capiscono la bellezza e l’importanza delle variazioni, nella vita come nella musica, che continua a comporre anche per strada, incurante di tutto e di tutti. Ma dietro i suoi atteggiamenti da burbero intrattabile, dietro il suo bisogno di cambiare continuamente casa e vicinato, si nasconde una variazione insopportabile della sua condizione di uomo e della sua carriera di musicista: Ludwig Van Beethoven, il grande compositore, sta diventando completamente sordo.

Lo spettacolo è parte del progetto “Favole in Forma Sonata”, un percorso di avvicinamento alla musica tramite il confronto tra le forme musicali e le forme narrative teatrali. L’azione teatrale sarà quindi accompagnata dal pianoforte suonato dal vivo. E non è un caso che le variazioni e la fuga oggetto di questa storia siano proprio quelle sui temi della Sinfonia cosiddetta “Eroica”: per il maestro Beethoven eroi siamo noi tutti ogni volta che sappiamo reagire e rialzarci contro una sorte avversa.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA



Abbonamento a 4 spettacoli

Adulto € 26,00 – Bambini fino a 12 anni € 16,00 – Ridotto secondo/terzo bambino € 13,00

Riduzioni per i possessori di CartaInsieme Conad

Adulto € 22,00 – Bambini € 12,00 – secondo / terzo bambino € 9,00

Biglietti

Adulto € 8,00 – Bambini fino ai 12 anni € 5,00 – sconto di €1,00 per i possessori Cartainsieme

INFORMAZIONI

Presso la Biglietteria del Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14, sabato dalle 10 alle 13, martedì e sabato dalle 16.30 alle 19.

Biglietteria telefonica: 059.2136021 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.



Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani

059.2136055 – teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

www.emiliaromagnateatro.com

Gallery