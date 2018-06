“La famiglia in Italia” raccontata negli scatti del Photoclub Eyes

L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che “la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio”, ma è ancora così? Le trasformazioni sociali di questi anni hanno messo in discussione sia l’esistenza di un’unica forma naturale di famiglia, sia il matrimonio come suo istituto fondativo per eccellenza. Dalle famiglie allargate fino alle coppie di fatto e le unioni civili, le nuove famiglie si presentano in maniera poliforme: cosa è dunque oggi famiglia?

Partendo da tale interrogativo, nel 2017 la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), in occasione del 70° anniversario dalla sua fondazione, ha indetto un progetto nazionale denominato “La Famiglia in Italia” con l’intento di invitare tutti i circoli italiani, e il loro singoli soci, ad una ricognizione fotografica che esplorasse e rappresentasse il mondo delle famiglie italiane in tutte le sue declinazioni, tracciandone i nuovi confini.

Il Photoclub Eyes B.F.I. ha partecipato con entusiasmo a questa grande sfida attraverso la produzione, di diverso materiale fotografico: portfolio, opere singole e tre progetti collettivi. Tra questi ultimi, il progetto interno Eyes Mail-Art con la realizzazione di stampe formato cartolina scritte, affrancate e spedite; “Ritratto di famiglia”, il lavoro di alcuni soci del Photoclub Eyes che ha vinto il primo premio al “Digit-ER”, Campionato Regionale fra i Circoli Fotografici FIAF dell’Emilia Romagna; infine “La famiglia in Fiera”, 250 immagini scattate alla famiglie durante la Fiera paesana di Settembre.

Tutto il materiale realizzato sarà messo in mostra presso la Galleria FIAF del Photoclub Eyes, in via Montessori a San Felice sul Panaro, dal 25 Giugno al 29 Luglio, e visitabile tutti i lunedì e giovedì dalle 21 alle 24.

L’inaugurazione della mostra, con presentazione dei lavori e piccolo rinfresco finale, si terrà lunedì 25 giugno alle 21:30.