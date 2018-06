La famiglia in mostra alla festa d'estate di San Felice

Dal 15 al 18 giugno, all’interno della Festa d’Estate di San Felice s/P saranno esposte le foto del tema “La Famiglia in Italia”, scattate presso lo stand del Photoclub Eyes B.F.I. in occasione della Fiera di Settembre dello scorso anno. Il progetto nazionale, lanciato dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) per il 2017, è stato sviluppato dal club fotografico coinvolgendo tutte le famiglie sanfeliciane e non che, passeggiando in fiera, hanno acconsentito a farsi immortalare dietro una simpatica cornice bianca stile “polaroid”. Il risultato ha prodotto 250 ritratti di famiglia, raggruppati in 17 pannelli in alluminio, che saranno esposti presso la saletta riunioni della Galleria commerciale RI-COMMERCIAMO in Piazza Italia a San Felice. Un’ottima occasione per tutti di rivedersi o vedere i propri amici e parenti fotografati dai soci del Photoclub Eyes. Sempre per il tema “La Famiglia in Italia”, presso la sede del circolo al Centro Culturale Opera, lunedì 25 giugno saranno inaugurate mostre personali e lavori collettivi dei soci.